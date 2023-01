Was haben Pippi Langstrumpf, der Räuber Hotzenplotz und die Oberpullendorferin Brigitta Prattinger gemeinsam? Sie sind alle Buchhelden. Die ersten beiden in ihren Geschichten, die „Gitti“ aufgrund ihrer langjährigen ehrenamtlichen Funktion als Leiterin der Stadtbücherei Oberpullendorf. Ganze drei Jahrzehnte übte sie diesen Job freiwillig aus, ehe sie nun verabschiedet wurde. Das sind allein immerhin über 1.500 Freitagnachmittage, die sie – bis auf wenige Ausnahmen, wo sie urlaubsbedingt von Bekannten vertreten wurde– zu den Öffnungszeiten gratis in der Bücherei verbracht hat.

Sobald Menschen, egal ob einmalig oder öfter ehrenamtlich bei einer Sache mitarbeiten, verdient dies Anerkennung. Aber wenn sich jemand permanent über einen so langen Zeitraum engagiert, verdient sich dieses ganz besondere Engagement auch ganz besondere Wertschätzung. Und da gibt‘s in jeder Gemeinde einige solche „Gittis“: Ihnen allen ein großes Danke!