Zeit für Zufriedenheit

Eine ganze Reihe von Gemeinden hat bereits im vergangenen Jahr 800 Jahre gefeiert, nun war der Ortsteil Steinberg an der Reihe, wo die erste urkundliche Erwähnung mit einem zweitägigen Jubiläumsfest begangenen wurde.

Jubiläen wie diese sind ein Anlass sowohl einen Blick in die Geschichte zu werfen als auch in die Zukunft. Es ist gut und wichtig Pläne und Visionen für die Zukunft zu haben, aber mindestens genauso wichtig ist es, solche Anlässe als Gelegenheit zu nutzen, inne zu halten und sich zu vergegenwärtigen, was man eigentlich schon alles hat. Denn im Strudel des hektischen Alltags gehen oft die vielen großen und kleinen guten Dinge im Leben unter oder verschwimmen unter einer Oberfläche der Selbstverständlichkeit. Viele Menschen haben schon verlernt sich einfach zufriedenn zu fühlen oder vergessen wie gut sich das anfühlt. Jubiläen wie das zuletzt in Steinberg begangene können uns also auch wieder ein Stück mehr Zufriedenheit lehren.