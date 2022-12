Nachhilfe, die mehrfach hilft

Laut einer Erhebung der Arbeiterkammer in Wien kostet eine Stunde Einzelnachhilfe im Schnitt 36 Euro (Stand: 2021). Da kann für die Vorbereitung der Mathematik- oder Englischschularbeit schon mal ein Sümmchen zusammenkommen, wenn ein paar Einheiten notwendig sein sollten. Für Schüler des Gymnasiums „Franz Liszt“ in Oberpullendorf ist bei Lernschwierigkeiten guter Rat nicht teuer, sondern sogar gratis. Denn dort gibt es die sogenannten Study Buddys. Das sind Schülerinnen und Schüler, die (jüngeren) Mitschülern kostenlos Nachhilfe geben, was gerade in Zeiten der Teuerung Familien auch finanziell ein wenig entlastet. Außerdem kann sehr gezielt geübt werden, weil der „Nachhilfelehrer“ die geforderten Lerninhalte und den Lehrer seines Schülers kennt, falls er ihn nicht sogar selbst als Lehrer hat. Aber auch die die Study Buddys werden durch ihre Tätigkeit weiter in ihren sozialen Kompetenzen geschult.