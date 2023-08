NACHWUCHSFUSSBALL Neutal schrammte knapp an der Finalrunde vorbei

Die Coaches Jürgen Payer und Gerhard Balaskovics mit ihrer U10-Truppe des ASK Neutal beim Turnier in Neufeld. Foto: zVg

D as U10-Team des ASK Neutal feierte in der Vorrunde des Geza Gallos Gedenkturniers in Neufeld zwei Siege. Die SCO Juniors mussten sich in einer Hammergruppe mit drei Remis begnügen.

„Wir können mit unserem Abschneiden zufrieden sein, auch wenn der Sprung in die Finalrunde möglich war“, bilanzierte Neutal-Coach Gerhard Balaskovics. Sein Team feierte Siege über die WOP-Juniors (3:1) und Fischamend (2:1), ließ aber gegen Marz (0:0) und Breitenfurt (1:2) die Chance auf einen Platz unter den Top-Vier der Gruppe und damit den Einzug in die Finalrunde liegen. Diesen holte sich Breitenfurt hinter dem FAC, Ferencváros Budapest und Red Bull Salzburg. Eine Hammergruppe mit Sieger Austria Wien und den Drittplatzierten Hartbergern erwischten die SCO Juniors. Den Aufstieg fixierten außerdem noch der SV Donau und die Vienna. Die Oberpullendorfer erreichten drei Remis gegen die SpG AVITA Therme, den FC Budapest sowie gegen Klosterneuburg und beendeten die Gruppe C damit auf Rang sieben.