Plitsch & Plasch ohne Reue

Gerade in Zeiten, in denen die Temperaturen jenseits der 30 Grad klettern, ist Abkühlung gefragt. Und ein Schwimmbad oder ein See in der Nähe ist da natürlich mehr als willkommen. Die Ferien bieten sich auch an, schwimmen zu lernen – etwa mit dem ASKÖ und dem Bewegungsfrosch Hopsi Hopper.

In Neutal wird schon seit zehn Jahren mit dem ASKÖ schwimmen gelernt – deshalb wurde das Waldbad jetzt als „Hopsi Hopper Schwimmbad“ ausgezeichnet.

Wenn man bedenkt, dass jedes Jahr drei bis fünf Kinder ertrinken, ist das ein wichtiger Baustein für die Sicherheit der Kinder.

Für die Eltern ist es mehr als nur beruhigend, wenn man weiß, dass das Kind schwimmen kann.

Und dass man im Bad oder am See ganz beruhigt zuschauen (oder auch mal die Augen zumachen) kann.