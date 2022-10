Schätze zu schätzen wissen

Die Donatuskapelle in Neckenmarkt ist als Burgenland-Beitrag für das Finale der ORF-Sendung „9 Plätze – 9 Schätze“ nominiert. Bereits zum neunten Mal wird im Rahmen des Fernsehformats der schönste Platz Österreichs gesucht. Die

Donatuskapelle in den Weinbergen von Neckenmarkt setzte sich dabei in der Vorausscheidung gegen die Friedensburg Schlaining und den Zicksee durch. Ungeachtet dessen, wie man sich nun im Finale platzieren wird können, ist allein die Teilnahme daran eine unbezahlbare Werbung für Neckenmarkt und das Blaufränkischland. Sie führt andererseits aber auch beispielhaft vor Augen, welche Schätze eigentlich direkt vor unserer Haustüre schlummern, die man im Strudel des Alltags oft gar nicht so richtig als solche wahrnimmt. Man müsste sich eigentlich nur einmal Zeit nehmen, diese regionalen Schätze auch ganz bewusst zu genießen.