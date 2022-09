Sich besser verstehen

Zum Europäischen Tag der Sprachen am 26. September wurde den Oberpullendorfer Volksschülern ein Sprachenbuffet angerichtet, wo sie sechs der fünfzehn an der Schule vertretenen Muttersprachen kennenlernen konnten – ein kreativer Ansatz, um Kinder schon früh an andere Sprachen und Kulturen heranzuführen und sie so eventuell in weiterer Folge zum Erwerb von Fremdsprachen zu animieren. Mehrsprachigkeit bringt nicht nur Vorteile auf dem Arbeitsmarkt mit sich und hilft laut Studien dabei, fit im Kopf zu bleiben und mehr Selbstvertrauen zu gewinnen.

In eine andere Sprache einzutauchen, bedeutet auch, sich mit anderen Kulturen auseinanderzusetzen und so andere besser zu verstehen und ihnen gegenüber toleranter zu sein. Dies fördert einen wertschätzenden Umgang miteinander, der in der heutigen Gesellschaft leider ohnehin schon an vielen Stellen fehlt.