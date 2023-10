Das Trainerkarussell hat vollen Schwung

Die Halbwertszeit eines Trainers in der 2. Liga Mitte war in den vergangenen Spielzeiten nicht sehr hoch. Mehr als die Hälfte der Coaches, die im Sommer 2022 angetreten waren, beendeten die Saison nicht beim selben Verein. Manche quittierten ihr Engagement aus freien Stücken, zumeist bekam man aber vom Klub den blauen Brief. Kein Wunder: Ein drohender Abstieg tut immer weh, egal in welcher Leistungsklasse man sich befindet. In der 2. Liga Mitte wiegt er gefühlt doppelt schwer, da die Liga mit ihren vielen Derbys und dem ansprechenden Niveau als sehr attraktiv gilt. Anfang Oktober nahm das Trainerkarussell wieder gehörig Schwung auf. Es kam zu Wechseln in Draßmarkt, Pilgersdorf, Zemendorf, Oberloisdorf, Kaisersdorf und davor schon in Neutal. Macht nach zehn gespielten Runden gleich sechs Trainerablösen. Die Gründe sind freilich unterschiedlich. Auffällig: Alle betroffenen Teams rangieren in der Tabelle von Platz acht abwärts. Ein Beweis dafür, wie ungern man als Klub die 2. Liga Mitte verlässt.