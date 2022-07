Endlich gute Nachrichten

Hinter dem FC Deutschkreutz liegt ein turbulentes Frühjahr inklusive Corona-Absage, Verletzungen und Trainerwechsel. Nicht besser wurde es im Sommer mit dem Kamera-Skandal, der Sperre von Goran Erseg und zu „schlechter Letzt“ aufgrund von Problemen bei Spieleranmeldungen. Nun gibt es (endlich) wieder eine Erfolgsmeldung für die geplagte FCD-Seele.

Der BFV entschied, dass die Anmeldungen von Dominik Heissler und Richard Johnson nun doch möglich sind, womit zwei qualitative Alternativen mehr zur Verfügung. Wäre die Entscheidung negativ ausfallen, hätte der FCD mit einem sehr engen Kader in die Saison starten müssen. In der jetzt gegebenen Form sollte das Spielermaterial reichen, um eine gute Rolle in der neuen Saison zu spielen. Es ist also angerichtet, um mit einem Auftaktsieg gegen Sankt Margarethen in die neue Saison zu starten und somit die Negativ-Erlebnisse der jüngsten Vergangenheit vergessen zu machen.