Gefangen im Mittelmaß

Das 1:1-Unentschieden zwischen Deutschkreutz und Ritzing ist bezeichnend für die Situation der Gruppe Mitte-Vertreter in der Burgenlandliga-Saison 2022/23. Denn beide Klubs verabsäumten es mit dieser Punkteteilung die Top-Fünf zu attackieren, was ihnen aufgrund ihrer Kader absolut zuzutrauen ist – und vielleicht sogar verlangt werden darf. Ebenso wie vom SC Bad Sauerbrunn, der mit dem 3:2 in Andau und Platz neun auch im Mittelfeld platziert ist. Um mit Parndorf, Oberwart, Klingenbach und Leithaprodersdorf in Konkurrenz zu treten, fehlt es allen drei Teams aktuell an der Konstanz.

Mit Schattendorf (11.) und Horitschon (12.) liegen die weiteren beiden Gruppe Mitte-Vertreter im hinteren Mittelfeld. Die Brötchen werden dort allerdings kleiner gebacken. Bleibt zu hoffen, dass Deutschkreutz und/oder Ritzing im Endspurt der Herbstsaison noch eine Serie starten können, damit die „Mitte“ im Frühjahr noch vorne mitmischt.