Sind Reserven wieder in?

Vielleicht ist es zu früh, um aus den Werten des ersten Meisterschaftsmonats schon Schlüsse zu ziehen. Doch eines fällt beim Blick auf die Reservetabellen auf. Die Anzahl der „Sternchen“, die einen Verein schmücken, wenn eine Nichtaustragung eines Meisterschaftsspiels verschuldet wurde, hält sich bislang in Grenzen. In der Gruppe Mitte beispielsweise fanden erst vier von 72 Spielen – allesamt in der 1. Klasse Mitte – nicht statt. Im Vergleichszeitraum des Vorjahres waren es immerhin schon zehn.

Könnte damit zusammenhängen, dass der Saisonauftakt 2021/22 in den untersten Klassen schon um gut zwei Wochen früher - also mitten in der Urlaubszeit - erfolgte oder auch damit, dass seitens des BFV im Frühjahr schon Druck auf die Vereine ausgeübt wurde - Stichwort: Zwangsabstieg oder Punkteabzug, nun höhere Bußgelder. Sei es wie es sei. Die Entwicklung ist derzeit positiv. Bleibt zu hoffen, dass auch die kalte Jahreszeit daran nichts ändert.