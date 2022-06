Und wie das alles fehlte!

Unglaubliche drei Jahre ist es her, als letztmals wirkliche Entscheidungen im österreichischen Fußball-Unterhaus fielen. Die Corona-Pandemie verhinderte 2020 und 2021 etwaige Auf- und Abstiegskrimis, das rot-goldene Fußball-Dasein blieb oft trist. Bis zum Wochenende, wo die Saison 21/22 vor allem in der 1. Klasse Mitte ein spektakuläres Ende erfuhr.

Pöttsching sicherte sich im direkten Duell gegen den Lokalrivalen Bad Sauerbrunn 1b den Meistertitel. Parallel dazu überraschte Neckenmarkt in Kobersdorf, fixierte mit einem 4:2-Sieg den Klassenerhalt und verpatzte dem ASK den direkten Aufstieg.

Grenzenloser Jubel auf der einen, Fassungslosigkeit, Trauer, Leere auf der anderen Seite. Alles war an möglichen Emotionen zu sehen, was Fußball eben auszeichnet – schön ist es zudem auch, dass die viele Trainingsarbeit endlich belohnt wurde. Hoffentlich bleibt Corona so nur ein zweijähriges Schreckensgespenst, denn es braucht auch 2023 neue Feierbilder.