Zurück in die Zukunft

Die vergangene Saison war für die 2. Klasse Mitte-Klubs fordernd. Aufgrund eines an die Bundesliga angeglichenen Play-off-Systems – nach dem Grunddurchgang wurde die 12er-Liga in eine Meisterrunde und eine Cuprunde geteilt – hatten die Vereine in Summe 32 (!) Spiele zu absolvieren. Und somit gleich viele Meisterschaftspartien wie die Bundesliga-Profis.

Klar war die Spannung durch die Punkteteilung, speziell im Titelkampf, bis zur allerletzten Runde vorhanden. Spannung alleine ist aber nicht alles, für viele war das Play-off inklusive der Punkteteilung auch nicht die sportlich allerfairste Geschichte. Doch besonders die Vielzahl an Spieltagen forderte Tribut, Hirm beispielsweise musste gleich zwei Play-off-Spiele absagen. Jetzt ist man zurück im alten Modus, absolviert zwar „nur“ 22 Runden, kann dafür aber zumindest öfters durchatmen und hat eine klassische Meisterlösung. Das macht dann speziell im unteren Amateurbereich definitiv Sinn.