Zurück zur fairsten Art

Die Corona-Pandemie stellte 2020 nicht nur unser Privatleben auf den Kopf, sondern zog (natürlicherweise) auch im Sport Folgeerscheinungen nach sich. So stellte es beispielsweise der Burgenländische Tennisverband (BTV) seinen Vereinen frei an der Meisterschaft teilzunehmen, was einige dann auch nicht taten. Gleichzeitig wurde (logisch) auch festgelegt, dass es nach der Saison 2020 zwar Aufsteiger, aber keine Absteiger gibt. Das wiederum hatte zur Folge, dass sich in Burgenlands höchster Spielklasse, der Landesliga A, 2021 plötzlich neun Mannschaften wiederfanden.

Mittels Play-off-Modus wurde die Anzahl der Teams in den vergangenen beiden Jahren - man wollte drei Absteiger in nur einer Saison vermeiden - wieder auf die ursprünglichen sieben Mannschaften „abgebaut“. 2023 kehrt somit das alte Format, wo jeder gegen jeden antritt, zurück und – trotz aller spannender Formate – somit auch die fairste Art einen Landesmeister zu ermitteln.