Stundenweise auf Urlaub

Ob Paris, London oder Rom – oft kennt man Städte in anderen Ländern und die Sehenswürdigkeiten dort besser als etwa die von Wien. Man spaziert über das Dach des Petersdoms, aber wie oft war man schon am Turm des Stephansdoms? Man hat Versailles besichtigt, aber wie oft hat man schon eine Führung durch Schloss Schönbrunn oder auf Burg Lockenhaus gemacht? Es ist wunderschön auf Entdeckungsreise zu gehen, aber dabei muss man gar nicht immer nur in die Ferne schweifen, sondern darf ruhig auch mal Gast im eigenen Land sein – quasi auf Urlaub für einen Tag oder ein paar Stunden. Da kann man dann Angebote wie das im Bau befindliche 5D-Wasserkino in der Sonnentherme oder die neue Wein Escape-Tour in Deutschkreutz genießen. Denn wenn man mal versucht, die Heimat aus den Augen eines Fremden zu sehen, wird man erstaunt sein, was man dabei alles entdeckt.

Neue Attraktion Lutzmannsburg: Wasserkino in Bau