Wähler-Wille

Die Mittelburgenländer und Mittelburgenländerinnen sind traditionell fleißige Wähler. Auch diesmal lag die Wahlbeteiligung im Bezirk mit 79,8 Prozent über dem Landesschnitt von 75,8 Prozent. Sieben Prozent der Wähler bzw. 2.131 Personen wählten im Bezirk ungültig. Das sind zwar um 1,3 Prozent weniger als 2017, aber immer noch weit mehr als eine mittelburgenländische Gemeinde im Schnitt Wahlberechtigte hat. Seitens der Kommunalpolitik ortet man häufig, dass diese ungültigen Stimmen ein Zeichen der Unzufriedenheit mit Entscheidungen sind, die eigentlich auf höheren politischen Ebenen getroffen werden. Dass eine ungültige Stimme aber nicht automatisch nur kritisch sein muss, zeigte sich in Oberloisdorf. Dort hat eine Wählerin oder ein Wähler am Wahlzettel den Wunsch „Alle miteinander für Oberloisdorf“ hinterlassen. Eine Botschaft, die man sich generell in der Kommunalpolitik zu Herzen nehmen sollte, denn der Wähler irrt nie.