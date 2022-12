Was zählt noch?

Die Art und Weise des Transfers von Sieggrabens Goalgetter David Földvarszki zum SC Unterpullendorf spiegelt in gewisser Weise die Ohnmacht wider, der die Fußballvereine – bei derzeit gültigem Regelwerk – ausgesetzt sind. Hat ein Spieler sein 28. Lebensjahr hinter sich, darf er ablösefrei und auch ohne Angabe von Gründen den Verein wechseln. So weit so gut. Diese Spieler haben zum allergrößten Teil ja auch vermutlich viel für den Verein, den sie verlassen, geleistet. Wo die Sache aber unrund wird: Dass auch eine mündliche Zusage zu bleiben nichts daran ändert, dass der wechselwillige Spieler gehen kann. Selbst die schriftliche Zusage inklusive Unterschrift des Spielers hilft dem Verein nicht, den Kicker, mit dem klarerweise auch geplant wurde, an den Klub zu binden. Hier sollte umgedacht werden – nicht zuletzt auch deshalb, um Spielern aufzuzeigen, dass vielleicht nicht ihr Handschlag, aber zumindest ihre Unterschrift auch etwas wert sein sollte.

2. Klasse Mitte SC Unterpullendorf: Wechsel mit Beigeschmack