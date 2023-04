Folkshilfe: Tour-Start in der KUGA Großwarasdorf

Werbung Wir starten in die Eissaison Anzeige Eis des Jahres 2023

Mit dem Auftritt in der KUGA feierte die Band auch gleich den Start ihrer aktuellen „Hau di her“-Tour mit Stationen in Österreich und Deutschland. Das Trio brachte vor Kurzem sein viertes Album „Vire“ heraus, das auch auf der Tour promotet wird. „Folkshilfe“ ist bekannt für ihren Musikstil Dialekt-Rock-Pop mit „Quetschn“ und bindet auch Einflüssen verschiedener Musikrichtungen in ihre Songs ein. Mit ihren zahlreichen Hits wie „Mia laungts“, „Seit a poa Tog“ oder „Najo eh“ begeisterte „Folkshilfe“ auch das Publikum in der KUGA und brachte den Saal zum Kochen und die Menschen zum Singen und Tanzen.

Mit dabei war auch die Wiener Hip Hop-Band „Hidden Gemz“ die als Support von Anfang an für super Stimmung im Konzertsaal sorgten.

