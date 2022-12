Viel Grund zum Feiern: Coffeeshock Company holt Jubiläum nach

Werbung

2020 feierte die Coffeeshock Company ihr zehnjähriges Bestehen, coronabedingt mussten große Shows allerdings ausfallen. Das große Jubiläum wird jetzt am 17. Dezember in der KUGA nachgeholt – dort, wo 2010 auch die Bandgeschichte begonnen hat.

In den „kulturellen Katakomben von Großwarasdorf“, wie Band-Leader Mani Bintinger den KUGA-Proberaum umschreibt, fanden die Musiker schließlich zusammen und dabei auch ihren ganz eigenen Reggae-Rock-Musikstil. „Ganz knapp ist es gescheitert, dass wir uns die ‚Ganja Propheten‘ genannt hätten. Wir haben uns dann aber doch für Coffeeshock Company entschieden, in Anlehnung an die Coffeeshops in Amsterdam“, erzählt Mani Bintinger.

Was dann folgte, waren Siege bei nationalen und internationalen Band-Contests, zahlreiche Shows, Auftritte bei großen Festival wie Donauinselfest, Szigetfestival, zwei Alben und viele, viele Erinnerungen an die gemeinsamen Bandjahre. Diese werden jetzt vorerst pausieren, da sich die Coffeeshock Company mit ihrer großen Jubiläumsshow am 17. Dezember auch in eine Pause verabschieden wird. Brotberufe, Kinder und andere Faktoren machten das Musikerleben immer schwieriger.

„Der Zeitfaktor ist ein wesentlicher geworden und zwar in der Hinsicht, dass wir immer weniger Zeit für Coffeeshock aufwenden konnten“, erklärt Mani Bintinger. Der Abschied von den analogen und digitalen Bühnen ist aber kein endgültiger, eher im Gegenteil: In der Pause will man zu sich selbst finden, Musik machen ohne Deadlines und vielleicht auch die eine oder andere neue Single schreiben.

Keine Nachrichten aus Oberpullendorf mehr verpassen? Mit dem BVZ-Newsletter bleibt ihr immer auf dem Laufenden und bekommt alle zwei Wochen die Top-Storys direkt in euer Postfach! Gratis anmelden

Danke für dein Interesse an BVZ.at. Bleib mit unserem Newsletter immer auf dem Laufenden.

Jetzt gratis abonnieren und Top-Storys und Aktionen alle 2 Wochen direkt ins Postfach erhalten.