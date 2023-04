Kobersdorf: Kantaten zur Osterzeit

Werbung

Das „Eisenstadt-Ensemble“ brachte unter der Leitung des evangelischen Diözsankantors Christiaan van de Woestijne unter dem Motto „Kantaten zur Osterzeit - Christus und die Psalmen“ Werke von Bach, Krieger, Kahle und Telemann zu Gehör. Die Zuhörer konnten in die musikalische Welt des Barocks eintauchen. Der Diözesankantor meinte: „Das Konzert heute gibt einen Bild des Osterevangeliums. So beginnen wir etwa mit Worten von Jesu selbst, 'Friede sei mit dir'. Das ist in Zeiten wie den jetzigen durchaus nötig.“

Danach gab es eine Agape im Evangelischen Gemeindezentrum.

Keine Nachrichten aus Oberpullendorf mehr verpassen? Mit dem BVZ-Newsletter bleibt ihr immer auf dem Laufenden und bekommt alle zwei Wochen die Top-Storys direkt in euer Postfach! Gratis anmelden

Danke für dein Interesse an BVZ.at. Bleib mit unserem Newsletter immer auf dem Laufenden.

Jetzt gratis abonnieren und Top-Storys und Aktionen alle 2 Wochen direkt ins Postfach erhalten.