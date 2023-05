Timna Brauer in der ehemaligen Synagoge Kobersdorf

In Memoriam ihres Vaters Arik Brauer gab Timna Brauer seine bekanntesten Lieder aus den Siebzigern zum Besten und las aus seinen Memoiren „Die Farben meines Lebens“. Begleitet wurde sie dabei von Gitarrist Jannis Raptis. In der voll besetzten ehemaligen Synagoge wurden die Gäste mit einer Akustik-Version von „Sie ham a Haus baut“ begrüßt, danach las Timna Brauer vor allem Geschichten aus Arik Brauers Kindheit und Jugend. „Es ist eine große Freude und Ehre, hier zu Gast zu sein - in einer Stätte wie einer ehemaligen Synagoge, wo ich mich zuhause fühle“, meinte Timna Brauer.

