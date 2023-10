Organisator Klaus Wukovits möchte mit der Festivalreihe die Lebendigkeit und Vielfalt der heimischen Musikszene, dank Unterstützung des Landes bei freiem Eintritt, in den Mittelpunkt stellen.

Die nächsten Konzerte finden am 14. Oktober im OHO Oberwart (Max Schabl & das Volk der Mäuse, Doppeldecker, Anrainer und Didithe-real) und am 21. Oktober in der Bauermühle Mattersburg (Crowdfleckerl, Mindblind, Sebi! und Sterz) statt. Beginn ist um 19 Uhr.