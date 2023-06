Prickelnde Premiere für gemeinsamen Blaufränkisch Pet Nat

Mit ihrer „Blaubrause“ erschufen Bernhard Ernst und Christina Hugl ein neues Highlight für heimische Schaumwein- und Blaufränkisch-Fans. Die Trauben dazu stammen vom Deutschkreutzer Winzer. Vinifiziert wurden sie im Kamptal. Der Blaufränkisch Pet Nat (Pétillant Naturel-Schaumwein, fränzösich für „natürlich perlend“) liegt aktuell im Trend. Unter dem Namen „Blaubrause“ wurden insgesamt 1.164 Flaschen abgefüllt. Freuen darf man sich über großen Trinkspaß mit feiner Frucht und Mineralität am Gaumen – ein perfekter Apero an heißen Sommertagen oder auch als Begleiter zur mediterranen Küche. „Pet Nat steht immer für ein facettenreiches Trinkvergnügen. Wir wollten das mit Blaufränkisch umsetzen, weil diese Rebsorte sicher zu den spannendsten in Österreich zählt“, so Christina Hugl und Bernhard Ernst, für die der „Blaubrause“ Pet Nat der Beginn einer vertieften Kooperation sein wird.

Derzeit reift im Keller das nächste gemeinsame Projekt heran: ein Blaufränkisch Sekt Große Reserve mit 36 Monate langer Hefelagerung. Dieser wird aber frühestens 2025 auf den Markt kommen.

Erhältlich ist die „Blaubrause“ bei den Winzern Ab-Hof beziehungsweise über die Onlineshops ihrer Weingüter.

