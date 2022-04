Kobersdorferin eröffnete eigenes Studio: „Traum wurde wahr“

Werbung Bildung Laptops und MINT am GYM Oberschützen

Nach fast 16 Jahren in einem Unternehmen wollte sich Bianca Rois beruflich verändern. „Vor zwei Jahren, in meiner Baby-Pause, kamen die Gedanken an die Selbstständigkeit immer öfter“, erzählt Rois.

Im November 2020 meldete sie sich für den Befähigungsprüfungskurs Fußpflege (Meister in der Branche) an. „Das verdanke ich meinen Mann Manuel, der mich motivierte. Im Februar dieses Jahres absolvierte ich noch die Unternehmer-Prüfung. Dann war mir bewusst, dass mein Traum in Erfüllung geht“, so Rois.

Verwöhnen, pflegen und helfen hat bei der Kobersdorferin hohen Stellenwert: „Von Kopf bis zu Fuß behandle ich meine Kunden mit zauberhaft duftenden Naturpflegeprodukten.“

