Im Burgenland leben 153.737 Frauen, davon sind 74.103 im menstruationsfähigen Alter. „Jede dieser Frauen muss monatlich Geld für Hygieneartikel aufwenden und viele haben weitere Kosten für Schmerzmittel, Wärmepflaster, etc“, begründet Landeshauptmannstellvertreterin Astrid Eisenkopf, warum man nun die Initiative „Periode darf kein Luxus sein! Wir regeln das gemeinsam“ gestartet hat. So können Frauen und Mädchen ab sofort in allen burgenländischen Frauenberatungsstellen kostenlose Menstruationsprodukte - Binden und Tampons - beziehen.

Immerhin betragen laut Hochrechnung des Burgenländischen Frauenreferats die durchschnittlichen Kosten für die Periode über 400 Euro im Jahr. Dass dies doch für viele Frauen und Mädchen eine finanzielle Herausforderung darstellen kann, belegt nicht nur eine aktuelle Studie aus Deutschland, wonach 12 Prozent der Frauen den Wechsel von Tampons und Binden aus finanziellen Gründen hinauszögern, sondern das weiß auch Doris Horvath von der Frauenberatungsstelle Oberpullendorf.

Dort wurden im Vorjahr insgesamt rund 8.000 Beratungen durchgeführt, bei 220 Beratungen - also einer pro Arbeitstag - ging es explizit ums Thema Armut und wirtschaftliche Probleme. „Wir begleiten Frauen dabei auch durch den Dschungel der Unterstützungsmöglichkeiten. Dank dieser neuen Aktion haben wir etwas, das wir den Frauen mitgeben können, wofür sie kein Ansuchen brauchen und kein Einkommen bekannt geben müssen“, ist Horvath von der Initiative begeistert.

Unterstützt wird diese auch von der Firma SPAR, die die vom Frauenreferat angeschaffte Menge an Tampons und Binden verdoppelt hat. „SPAR möchte gesellschaftlich etwas weiterbringen. Es sind gerade tabuisierende Themen, die Unterstützung brauchen“, betont SPAR-Geschäftsführer Alois Huber. Er hatte das Frauenreferat des Landes auch schon in der Pandemiezeit beim Thema „Gewalt gegen Frauen“ unterstützt. Damals gab es einerseits eine Plakataktion in SPAR-Filialen, andererseits wurde auch die Frauennotrufnummer auf den Kassenbons mit ausgedruckt.