Ab 29. August wird der von der Gemeinde neu geschaffene kostenfreie Dauerparkplatz im Zentrum zur Verfügung stehen. Der Gemeinderat hatte Anfang dieses Jahres dafür eigens um 400.000 Euro eine Fläche von 2.622 Quadratmeter in der Hauptstraße angekauft.

Das darauf befindliche ehemalige Geschäftsgebäude (Hauptstraße 42) war in weiterer Folge abgerissen, eine Begrenzungsmauer zum Nachbarn errichtet und der Platz anschließend planiert worden. Rund 60 kostenfreie Stellplätze sind so in der Innenstadt entstanden.