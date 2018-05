Aufgrund der Liebe zum Material und einem Hobby ohne kreativer Grenzen entstanden bei Christoph Kohlmann und Julia Hackl aus Kaisersdorf individuelle Produkte und Unikate aus Holz.

Kohlmann setzt sich zum einen mit der Aufbereitung des Holzes auseinander, zum anderen aber auch im künstlerischen Bereich mit dem Design von Kunstwerken, dem Fräsen, Drechseln, Schleifen und Polieren von Unikaten aus Holz für den täglichen Einsatzbereich.

Hackl beschäftigt sich primär mit dem Thema Brandmalerei und verziert auf diese Weise das Werkstück Holz per Handarbeit. „Aus unserer Sicht ist Holz eine großartige Bereicherung in jedem Lebensraum — sei dies privat, am Arbeitsplatz oder beim Essen in ihrem Lieblingslokal“, so die beiden Künstler aus Kaisersdorf. Am Rande von Kaisersdorf (Hauptstraße 114a) werden sämtliche Unikate in Handarbeit von den Beiden hergestellt.