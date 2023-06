Volksschulkinder aus Steinberg-Dörfl waren Hundertwasser auf der Spur

Mit dem Leben und dem Werk von Friedensreich Hundertwasser haben sich die Kinder der Volksschule heuer intensiv beschäftigt. Ihr neu gewonnenes Wissen über diesen bedeutenden österreichischen Künstler präsentierten sie im Rahmen des Schulfests in Dialogen sowie mit Anekdoten und Zitaten. Zur Auflockerung gab es dazwischen Musik und Tanz. Unter anderem nutzten die Schülerinnen und Schüler dabei ihren eigenen Körper als Trommel, wie sie es bei einem Workshop mit Musikschullehrer Martin Weninger in diesem Schuljahr erlernt haben. Im Anschluss an die Vorführung konnten die Besucher die Ausstellung im Schulhaus besichtigen, für die die Schüler Werke im Stil von Hundertwasser kreiert haben.