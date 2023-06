Sorge um eigenen Wirtschaftspark

„Was Schlechteres kann Deutschkreutz gar nicht mehr passieren, als das man zu diesem Projekt beitritt“, kritisiert LBL-Gemeindevorstand Manfred Kölly den mehrheitlich gefassten Beschluss des Gemeinderates, sich am Projekt Businesspark Mittelburgenland zu beteiligen. Dieser entsteht gerade am Kreisverkehr S31/B50/B61a zwischen Oberpullendorf und Steinberg-Dörfl. „Ich halte den Beitritt für den größten Fehler, der seit meinem Abgang als Bürgermeister passiert ist. Deutschkreutz hat einen bestehenden Wirtschaftspark und weitere für die Wirtschaft gewidmete Flächen sowie einen Bahnhof, den es fast nirgends mehr im Burgenland gibt“, so Kölly. Er fürchtet, dass sich aus Deutschkreutz Firmen absiedeln werden, “weil man ihnen Angebote macht, die sie nicht ausschlagen können.“ Laut Kölly gibt es auch einen Interessenten, der auf 50.000 Quadratmetern ein Einkaufszentrum errichten möchte, von dem er aber ebenfalls befürchtet, dass er nun abspringen könnte. „Ich verstehe, dass Gemeinden ohne Wirtschaftspark beitreten, aber ich verstehe es nicht bei Deutschkreutz“, so Kölly weiter. Noch dazu müsse die Gemeinde eine Haftung übernehmen und bekomme erst irgendwann Kommunalsteuer zurück, wenn alles abbezahlt ist. Kölly mutmaßt, dass der 13:11-Gemeinderatsbeschluss für den Beitritt einem Zugeständnis der ÖVP an die SPÖ geschuldet ist dafür, dass diese den Rechungsabschluss mitbeschlossen hat.

Bürgermeister: „Sehe dadurch keinen Nachteil“

„Das mutmaßliche Zugeständnis ist nur Manfred Köllys Ansicht. Der Beitritt zum Businesspark ist guten Beziehungen zum Land geschuldet. Ich sehe für den Wirtschaftspark Deutschkreutz dadurch keinen Nachteil. In Gesprächen mit dem Land wurde uns die Unterstützung vom Land angeboten, wenn wir neue Fimen in den Wirtschaftspark Deutschkreutz holen möchten. Durch den Beitritt zum Businesspark sehe ich keine Gefährung, dass sich dadurch bei uns weniger Firmen ansiedeln wollen“, so Bürgermeister Andreas Kacsits (ÖVP).

Ähnlich sieht das Vizebürgermeister Jürgen Hofer (SPÖ): „Beide Beschlüsse haben überhaupt nichts miteinander zu tun. Glücklicherweise sind die Zeiten der politischen Packelei und Absprachen in Deutschkreutz vorbei. Der Beschluss pro Business Park, den Kölly als Bürgermeister jahrelang verhindert hat, ist ein sinnvoller Schritt raus aus der politischen Isolation“. Auch die SPÖ sieht keine Gefährung des eigenen Wirtschaftsparks. „Ganz im Gegenteil. Der Businesspark ist die Möglichkeit mit einem starken Partner an der Seite, Deutschkreutz als Wirtschaftsstandort weiter zu entwickeln. Wir haben keine Einschränkungen in der Eigenentwicklung, aber viele Möglichkeiten durch die Wirtschaftsagentur Burgenland. Leider sind die Grundstücke im Industriegebiet seinerzeit von der Gemeinde und Ex-Bürgermeister Kölly an einen Projektentwickler ohne Bauzwang verkauft worden. Dieser verkauft jetzt die Grundstücke für den doppelten Preis weiter, ohne dass die Gemeinde Einfluss hat. Eine sinnvolle Entwicklung zum Wohl der Gemeinde sieht anders aus. Es ist an der Zeit, dass solche Handlungsweisen endlich transparent und objektiv nachvollziehbar gestaltet werden“, will Hofer hin zu einer öffentlichen Verlässlichkeit und Transparenz.