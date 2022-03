Scheune fing Feuer

Am Montag in den frühen Morgenstunden kam es aus noch ungeklärter Ursache zu dem Vollbrand der Scheune. Aufgrund der starken Brandentwicklung geriet auch eine an das Grundstück angrenzende Nachbarscheune in Brand. Dabei wurden Teilbereiche wie die Dachkonstruktion und die Außenmauer beschädigt. Die Feuerwehren Kroatisch Minihof und Nikitsch waren mit insgesamt 26 Einsatzkräften und vier Fahrzeugen mit den Löscharbeiten beschäftigt.

Die Schadenshöhe ist derzeit noch unbekannt. Es wurden keine Personen oder Tiere gefährdet.

