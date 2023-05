Mittelburgenländer bei royalem Event in London

ergangenen Samstag fand in London die Krönung des britischen Königs Charles III statt. Philipp Kautz war Teil der Ereignisse, die die britische Hauptstadt in den Ausnahmezustand versetzten: Der gebürtige Raidinger fliegt seit Jahren regelmäßig ins Königreich, um bei royalen Großereignissen dabei zu sein. Auch Freundin und Familie sind immer wieder mit dabei.

Philipp Kautz machte auch Erinnerungsfotos von Charles III. Foto: Curly Wuuh

So war er vor Jahren auch bei der Geburtstagsparade von Queen Elizabeth II., bei ihrem Diamant- und Platinjubiläum sowie zur Hochzeit von Prinz Harry und Meghan Markle. „Mir gefällt der Nationalstolz“, erzählt Philipp Kautz. „Die Engländer sind klasse Leute.“ Zur Krönung von Charles III. platzierten sich Philipp Kautz und seine Familie um Mitternacht, gegen halb 11 vormittags konnten sie dann in der dritten Reihe den König in seiner Kutsche beobachten, die zur Krönung fuhr. „Es war wahnsinnig viel los, so etwas hab ich noch nicht gesehen“, ist Philipp Kautz begeistert. Kein Wunder: Charles Mutter Elizabeth II. war vor mehr als 70 Jahren gekrönt worden - Krönungsfeierlichkeiten erlebt man nicht alle Tage.

Obwohl es an diesem Tag kalt und regnerisch war in London, war die Stadt voller Menschen aus Europa und darüber hinaus, die das Ereignis live miterleben wollten. „Wir haben Menschen aus Estland und Kanada getroffen, die extra deswegen angereist sind“, erzählt Philipp Kautz. Auch Souvenirs hat sich der gebürtige Raidinger wie bei jedem roaylen Event besorgt: originale Teller und Tassen aus dem Buckingham-Shop.

