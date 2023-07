Aus für Bankomat-Standort in Lackenbach: Alternative gesucht

Lackenbach Ein Geldausgabeautomat ist derzeit in Lackenbach in der Bergstraße nahe dem ehemaligen Bankgebäude situiert. Dieser wird betrieben von der Firma Payment Services Austria (PSA). Seitens des Unternehmens soll laut einem Schreiben an die Gemeinde nun mit 31. Dezember 2023 der Bankomat-standort Lackenbach aufgekündigt werden. Dahinter stehen wirtschaftliche Begründungen. Ein neuer Vertrag, der der Gemeinde vorgelegt wurde, würde allerdings um ein Vielfaches höhere Kosten für die Gemeinde vorsehen.

„Bei einem monatlichen Betriebsentgelt von 1.500 Euro plus einem Bargeldmanagement von derzeit 359 Euro pro Monat wäre das eine Vervierfachung der derzeitigen monatlichen Kosten“, informiert Bürgermeister Christian Weninger. Der Vertrag mit Payment Services Austria soll daher nicht verlängert werden.

Bereits Ideen für Lösungen

Derzeit ist man in der Gemeinde bestrebt, eine Lösung zu finden: So wurde bereits ein Alternativangebot einer anderen Firma eingeholt. Darüber hinaus gab es Überlegungen, die Bankomatbehebungen über die Betriebe in Lackenbach zu forcieren, wie es aktuell bereits beim Nahversorger ADEG möglich ist. Dazu soll eine Befragung der örtlichen Geschäfte und Wirtshäuser durchgeführt werden.