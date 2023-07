Workshop im BUZ Neutal: KI und Lernen

Das BUZ veranstaltete einen internen wegweisenden Workshop für Erwachsenenbildner, der sich mit dem bahnbrechenden Fortschritt der Künstlichen Intelligenz (KI) und deren Auswirkungen auf die Bildung beschäftigte. Der Workshop, der vom renommierten Experten für Erwachsenenbildung, David Röthler, geleitet wurde, setzte neue Maßstäbe für die Bildung der Zukunft. Unter dem Motto "Die Zukunft des Lernens mit KI erkunden" wurden die TeilnehmerInnen in die Welt der KI eingeführt und erhielten einen umfassenden Überblick über die Veränderungen, die diese Technologie in der heutigen Welt bewirkt.

Christian Vlasich, Leiter des BUZ Neutal, betonte die Bedeutung des Workshops: „Die Künstliche Intelligenz hat in den letzten Jahren enorme Fortschritte gemacht und prägt bereits jetzt zahlreiche Bereiche unseres Lebens. Es ist unerlässlich, dass ErwachsenenbildnerInnen mit den Einsatzmöglichkeiten und Auswirkungen von KI vertraut sind, um die Bildung ihrer TeilnehmerInnen optimal zu fördern." Der Workshop wurde von David Röthler, einem anerkannten Universitätslehrbeauftragten, Erwachsenenbildner und Berater, geleitet. Mit seiner langjährigen Erfahrung im Bereich Gesellschaft und Internet sowie seinem fundierten Wissen über Journalismus, Politik und Bildung, konnte er wertvolles Fachwissen vermitteln. Durch seinen interaktiven Ansatz und den Mix aus Präsentationen, Diskussionen und praktischen Übungen wurden die TeilnehmerInnen aktiv in den Workshop einbezogen und erhielten konkrete Anwendungsbeispiele für den Einsatz von KI-Tools in der Bildungsarbeit. Die Inhalte des Workshops waren vielfältig und umfassten unter anderem die Veränderungen in der Welt durch KI, die Einsatzmöglichkeiten von KI in der Bildung, die Auswirkungen von KI auf die Arbeitswelt, ethische und soziale Aspekte von KI sowie die Förderung der digitalen Kompetenz. Besonderes Augenmerk wurde auf die Vorstellung verschiedener KI-Tools gelegt und wie diese in der Bildungspraxis eingesetzt werden können, darunter Ideenfindung, Kurskonzepte, Testfragen, Übungsaufgaben, Übersetzungen, Transkriptionen, Audioproduktionen, Bilder und Grafiken sowie Recherchemöglichkeiten.

Die TeilnehmerInnen waren von den praxisnahen Ansätzen und den Möglichkeiten begeistert, die sich durch den Einsatz von KI-Tools eröffnen. Durch den gemeinsamen Austausch und das Ausprobieren der interessantesten Tools konnten sie ihr Wissen erweitern und wertvolle Erfahrungen sammeln. Die Diskussion ethischer und rechtlicher Aspekte beim Einsatz von KI rundete den Workshop ab und sensibilisierte die TeilnehmerInnen für die Verantwortung und den verantwortungsvollen Umgang mit Künstlicher Intelligenz.

Röthler betonte die Relevanz des Workshops für die Bildung der Zukunft: „Die rasante Entwicklung der Künstlichen Intelligenz eröffnet uns beeindruckende Möglichkeiten in der Bildungsarbeit. Es ist entscheidend, dass wir als ErwachsenenbildnerInnen diese Technologie nutzen, um den Lernprozess unserer TeilnehmerInnen zu optimieren. Gleichzeitig müssen wir jedoch auch die ethischen und sozialen Auswirkungen von KI im Blick behalten und verantwortungsvoll handeln."