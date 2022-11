Foodtruck in Deutschkreutz wurde eröffnet

Werbung

In der Vorwoche präsentierten David und Marina Putz ihren neuen Foodtruck samt seinem kulinarischen Angebot am Hauptplatz von Deutschkreutz. Bürgermeister Andreas Kacsits stattete dem Ehepaar einen Besuch ab und wünschte für die Zukunft viel Erfolg.

Der Foodtruck übersiedelte am Wochenende an seinen Stammplatz in die Feldgasse 39. Das Angebot des „Kreitza“ umfasst Suppen, Pizzen, Schnitzel, asiatische Spezialitäten und Fingerfood. David und Marina Putz, beide gelernte Köche und Kellner, führten bereits in Erlach ein Lokal und waren nun auf der Suche nach einem neuen Standort im Blaufränkischland.

„Wir haben uns dann aber doch für die mobile Variante, einen Foodtruck, entschieden. So können wir auch zu Veranstaltungen und privaten Feiern fahren“, erzählt David Putz, der sich über Anfragen für Feiern freut. Das Paar bietet in den umliegenden Gemeinden von Deutschkreutz außerdem auch einen Lieferservice an. Der „Kreitza“ ist von Dienstag bis Samstag von 11 bis 20 Uhr geöffnet.

