Künstler mit Kettensäge: Unikate aus Tschurndorf

Seit August 2020 produziert Kettensägenkünstler Andreas Fraunschiel aus Tschurndorf unterschiedliche Figuren aus Holz in seiner Werkstatt. Er besitzt acht Kettensägen und verwendet dazu heimische Holzarten außer Birke und Buche, am liebsten Eiche und Lärche. Andreas Fraunschiel geht nach dem Motto „learning by doing“ vor. „Ich wollte das schon immer ausprobieren, habe damit angefangen und nicht mehr aufgehört“, so Andreas Fraunschiel. Die Figuren können bei ihm bestellt und erworben werden. Er stellt für jeden Anlass vielfältige Figuren her.

Zu seinem produzierten Figuren-Sortiment zählen beispielsweise Eulen, Adler, Bäume, Pilze, Flamingos, Pinguine, Wölfe, Tafeln, Bänke, Stehtische, Sessel, Gitarren, Vogelhäuser, Frösche, Hunde, Rosen, Herzen, Löwen, Pferde, Wildschweine, Bären, Waldgeister und Christbäume. „Ich schaue mir davor natürliche Fotos der Figuren an und dann muss man sehr auf die richtigen Proportionen achten. Durch das Flämmen wird das Holz haltbarer und die Struktur kommt besser raus“, so Andreas Fraunschiel.

Er bearbeitet seine Figuren auch mit Farbe. „Mich freut es, wenn ich etwas geschaffen habe, und wenn sich andere Leute auch darüber freuen, dann freue ich mich umso mehr“, erzählt Kettensägenkünstler Andreas Fraunschiel.