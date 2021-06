Der Feldweg führt vorbei an einem offenen Skulpturenpavillon und bunten Wegrandhäusern mit Gedichten in Versform und einem Stempel, der Fresswege von Borkenkäfern visualisiert. Konzipiert von Lois Weinberger (1947-2020), war der Feldweg seine letzte große Kunstinstallation. Er war einer der international bedeutendsten Vertreter der künstlerischen Auseinandersetzung mit dem Natur- und Zivilisationsraum. Die Eröffnung fand mit Franziska Weinberger, der Witwe des verstorbenen Künstlers, sowie mit Vitus Weh, dem künstlerischen Leiter von NOW – Esterhazy Contemporary und Michael Manak, dem Leiter der historischen Gartenanlagen statt.