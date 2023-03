Kunstmachervereinigung Skulptur in Gelb strahlt in Oberpullendorf als Symbol für Gemeinschaft

Lesezeit: 2 Min Michaela Grabner

Das Team vom Gelben Tisch mit Sabine Kerstinger, Eva Ledl und Dagmar Habeler freute sich über den Besuch von Bürgermeister Hannes Heisz, der beiden Vizebürgermeister Nikolaus Dominkovits und Tina Köppel sowie Stadträtin Gerlinde Heger. Foto: Michaela Grabner, Michaela Grabner

M it einer Enthüllung startete das Team vom „Gelben Tisch“ im 14er-Haus am Oberpullendorfer Hauptplatz in sein neuntes Jahr und eröffnete gleichzeitig offiziell die aktuelle Ausstellung.