29. Mal „English in Action“ in Oberpullendorf

Zum 28. Mal findet der Sprachkurs „EiA – English in Action“ für 7- bis 14-Jährige mit Lehrern aus verschiedenen Teilen Großbritanniens statt.

„Das Sprachinstitut mit Hauptsitz in Canterbury genießt einen hervorragenden Ruf. Manche Kinder sind heuer schon zum sechsten Mal dabei. Die meisten Schüler haben sehr gute Schulzeugnisse und zeigen eine hohe Leistungsbereitschaft“, so Traude Ehrenhöfer. Die enorme Herausforderung spiegle sich im zunehmenden Selbstbewusstsein der jungen Menschen wider, denn ständiges Zuhören-müssen und Sprechen trage ungemein zur Wortschatzerweiterung bei, meint sie weiters.

„Die hoch motivierten und engagierten Lehrer garantieren einen abwechslungsreichen Unterricht, den auch die Pädagogen selbst sehr genießen. Allein die Abschlussveranstaltung sagt mehr als tausend Worte. Nicht umsonst sind in diesem Sommer mehr als hundert Kinder dabei. Es ist nicht verwunderlich, dass bereits am 1. Kurstag 80 Prozent der Anmeldungen für das kommende Jahr vorliegen. Diese Forbildungsveranstaltung ist im wahrsten Sinn des Wortes ein Selbstrenner“, führt Traude Ehrenhöfer aus. Der Kurs findet von 21. August bis 25. August jeweils von 9 bis 14.30 Uhr in der Mittelschule Oberpullendorf statt. Die Abschlussveranstaltung geht am 25. August ab 11 Uhr im Festsaal der Volksschule über die Bühne.

Weitere Informationen zu „English in Action“ bei Traude Ehrenhöfer unter 0676/7570 409 bzw. traude.ehrenhoefer@bnet.at. Anmeldungen für den Kurs im Jahr 2024 sind bereits während des heurigen Kurses möglich.