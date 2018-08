Seit 29. März vermissen Melanie Lösch und ihr Freund ihre Katze. „Wir haben schon so viel unternommen, um sie zu finden. Wir haben Suchaufrufe über Facebook und Flugblättern gestartet, Leute angesprochen sowie Tierheime und Tierärzte kontaktiert. Leider blieb alles umsonst, es gibt keine Spur von ihr“, so Lösch.

Die Katze heißt Shiva, ist kastriert und wäre jetzt fast Jahr alt. Entlaufen ist sie in Lackenbach. Zirka drei Wochen nach ihrem Verschwinden sind Lösch und ihr Freund umgezogen, daher können sie nicht darauf hoffen, dass sie von alleine wieder nach Hause kommt.

„Wir vermissen sie sehr und die Ungewissheit, was mit ihr passiert ist, ist unerträglich. Noch hinzu kommt, dass wir erfahren haben, dass unsere zweite Katze eine ansteckende Krankheit hat, was bedeutet, dass Shiva diese Krankheit auch haben kann und so eventuell andere Katzen ansteckt, falls sie noch lebt“, erklärt Lösch.

Falls jemand Katze Shiva sieht, kann man sich unter 0677 61764564 melden.