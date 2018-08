Am Sonntag fand die Eröffnung des neuen Grillplatz am Föhrenhain in Lackenbach statt. Auf Initiative der Ortsgruppe der Naturfreunde war zunächst ein schlüssiges Konzept erstellt worden, nach dem 2016 mit den Erdbewegungen begonnen wurde. Im Folgejahr wurden Wasserleitungen für Sanitäranlagen verlegt, der Pavillon neu gestaltet und der Platz mit einer Hecke umrundet. Dieses Jahr wurde der Grillplatz schließlich mit einer Beleuchtung, den Bänken und der Feuerstelle fertiggestellt.

Thomas Lehner, Landesvorsitzender der Naturfreunde Burgenland, zeigte sich begeistert und erklärte den Grillplatz als Ort, an dem Gesellschaft und Natur erlebt werden könnten. Dies sei auch das Ziel der Naturfreunde Lackenbach, die 1977 gegründet worden waren und mittlerweile 152 Mitglieder zählen.

Sonntagfrüh begannen die Feierlichkeiten mit einem Frühschoppen mit der Jugendblaskapelle Lackenbach. Dazu konnten die Gäste Grillsppezialitäten genießen. Anschließend begrüßten Obfrau Michaela Kremsner, Thomas Lehner sowie Bürgermeister Christian Weninger die Besucher. Den Abschluss machte Pfarrer Karl-Heinz Mück, der auch den Grillplatz segnete.

Der Philosophie der Naturfreunde entsprach auch das Eröffnungsfest am Sonntag: Mit Gläsern und dem Verzicht von Plastik kam auch der Umweltschutz nicht zu kurz.