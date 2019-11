Im Anschluss an den Landesfeuerwehrtag in Oberwart wurde vom Landesfeuerwehrverband zur Verleihung des Feuerwehr-Awards 2019 an feuerwehrfreundliche Arbeitgeber und zur Ehrung der acht beliebtesten burgenländischen Feuerwehren 2019 geladen. Im Zuge des an alle Haushalte verteilten Florianihefts war der Bevölkerung die Möglichkeit geboten worden, die beliebteste burgenländische Feuerwehr je Ausrüstungsklasse zu wählen.

So schafften es auch die Feuerwehren Glashütten und Mannersdorf unter die acht beliebtesten Wehren im Land. Als feuerwehrfreundlicher Arbeitgeber wurde die Firma BECOM aus Hochstraß ausgezeichnet. Für das Unternehmen, das 2018 auch den BVZ-Martini in der Kategorie Wirtschaft bekommen hatte, war es nach dem Gesamtsieg beim Burgenländischen Innovationspreis und einem dritten Platz beim „Austrian‘s Leading Companies“-Bewerb die dritte Auszeichnung in einer Woche.