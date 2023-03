Gemeindebund: Leo Radakovits zum fünften Mal an Spitze gewählt

Werbung

Der Güttenbacher Bürgermeister Leo Radakovits wurde dabei mit 96,6 Prozent der abgegebenen Stimmen zum fünften Mal in Folge an die Spitze des Gemeindebundes gewählt. „Ich freue mich außerordentlich. Wir gehen es an mit Vollgas“, versprach Radakovits, der aber vor der Wahl vorausschickte, dass es seine letzte Periode sein und er rechtzeitig die Weichen für eine geordnete Übergabe stellen werde. Unterstützung erhält der Präsident vom ebenfalls neu gewählten Vorstand rund um seine beiden Stellvertreter Thomas Steiner (Eisenstadt) und Georg Rosner (Oberwart). Ein aktuell wichtiges Thema für den Gemeindebund sind die laufenden Verhandlungen zum Finanzausgleich, der ab 2024 gelten soll. „Autonomie kann man nur dann leben, wenn sie mit Mitteln hinterlegt ist“, betonte Radakovits.

Als Ehrengäste konnte er Tourismusstaatssekretärin Susanne Kraus-Winkler, den Präsidenten des Österreichischen Gemeindebundes Alfred Riedl sowie ÖVP-Landesparteiobmann Christian Sagartz begrüßen. Sagartz betonte, dass man in der Gemeinde nicht mit der politischen Brechstange Politik machen könne. „Wir hätten nicht die Stärke in den Gemeinden, wenn wir als Gemeindemandatare und Funktionäre nicht austrahlen würden, dass unsere Hand immer ausgestreckt bleibt“, so Sagartz. Die ÖVP stellt aktuell burgenlandweit rund 1.300 Gemeinderäte und in 71 Gemeinden den Bürgermeister.

Einige aus dem Bürgermeisteramt ausgeschiedene Persönlichkeiten wurden dann zum Abschluss der Veranstaltung zum Dankeschön für ihre Tätigkeit geehrt. Der Gemeindebund feiert heuer übrigens ein Jubiläum. Er wurde vor 75 Jahren in Großwarasdorf von einigen Bürgermeistern als Burgenländischer Gemeindeverband aus der Taufe gehoben und bei der ersten Landesversammlung am 12. November 1948 in Burgenländischer Gemeindebund umbenannt.

Keine Nachrichten aus Oberpullendorf mehr verpassen? Mit dem BVZ-Newsletter bleibt ihr immer auf dem Laufenden und bekommt alle zwei Wochen die Top-Storys direkt in euer Postfach! Gratis anmelden

Danke für dein Interesse an BVZ.at. Bleib mit unserem Newsletter immer auf dem Laufenden.

Jetzt gratis abonnieren und Top-Storys und Aktionen alle 2 Wochen direkt ins Postfach erhalten.