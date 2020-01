Seit vergangenen Samstag hat das Gasthaus „Zur Schlossruine“ in Landsee neue Pächter: Markus und Conny Legenstein. „Im Prinzip ist der Besitzer auf uns zugekommen“, erzählt Markus Legenstein. Die beiden haben bereits Erfahrung in der Gastronomie und führen in Grimmenstein einen Imbiss.

„Das Gasthaus ‚zur Schlossruine‘ soll ein bodenständiges Lokal bleiben. Wir werden versuchen, relativ regionale Angebote zu haben und etwa viel Wild auf die Speisekarte zu setzen“, führt Markus Legenstein aus.

Man sei von der Landseer Ortsbevölkerung und auch von der Markt St. Martiner Gemeindeführung sehr freundlich empfangen worden. Am Eröffnungswochenende war das Gasthaus sehr gut besucht. „Wir hoffen, dass es auch so weitergeht. Wir können nur hinter der Schank stehen, wenn auch Leute vor der Schank stehen“, meint Markus Legenstein.