Die Rotkreuz-Familie Burgenland ist bestürzt über den Verlust ihres Kollegen Patrick Fuchs aus Landsee und trauert mit seiner Familie und seinen Kollegen der Bezirksstelle Oberpullendorf.

Der engagierte freiwilliger Rettungssanitäter starb im Alter von 33 Jahren still und leise im Schlaf. „Er war ein großes Vorbild und hat sich überall eingebracht. Patrick war ein Rot Kreuzler mit Leib und Seele, er war Ortsstellenleiter in Landsee und auch seine Tätigkeit als Fotograf im Dokuteam machte ihm große Freude“, so Rot Kreuz-Bezirksstellenleiter Franz Stifter. Fuchs kam am 1. Jänner 2008 als Zivildiener auf die Bezirksstelle und bleibt anschließend als freiwilliger Rettungssanitäter, der auch sehr viele Fortbildungen besuchte.

„Sind dankbar, dass wir dich kennen durften“

Er hinterlässt seine dreijährige Tochter und seine Frau Elisabeth, die gerade im fünften Monat schwanger ist. Alle Zivildiener, freiwilligen Mitarbeiter und alle Hauptberuflichen des Roten Kreuzes Oberpullendorf sprechen der gesamten Familie von Patrick Fuchs tief empfundenes Beileid aus. „Die Rotkreuzfamilie wird Patrick als einen liebenswerten, hilfsbereiten und immer freundlichen Menschen in Erinnerung behalten. Wir sind dankbar, dass wir dich kennenlernen und mit dir zusammenarbeiten durften. Ruhe in Frieden, lieber Patrick“, so Stifter im Namen der Rot Kreuz-Bezirksstelle.

Gemäß dem Motto des Roten Kreuz „Wir sind da, um zu helfen“ will man nun auch der Familie von Patrick Fuchs helfen. Das Rote Kreuz hat daher ein Spendenkonto für die Kinder von Patrick eingerichtet:

AT39 5100 0900 1340 1005

Kontoinhaber: Österreichisches Rotes Kreuz Landesverband Burgenland

Hypo Bank Burgenland AG

Kennwort: Patrick