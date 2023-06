Hupf in Gatsch und übers Hindernis in Lockenhaus

50 teils herausfordernde Hindernisse für Groß und Klein wie ein Urwaldlabyrinth oder Wackelgrund hatte das „Hupf in Gatsch“-Team für den Lauf am Samstag vorbereitet. Gestartet wurde am Sportplatz, danach ging die Strecke rund um den Burgsee weiter. Für alle ab 16 Jahren, die eine besondere Herausforerung suchten, gab es fünf besonders herausfordernde Hindernisse, die sogenannten Black 5. Bereits am Donnerstag absolvierten rund 250 Schülerinnen und Schüler die Strecke.