205 Läufer bei Family Run am Start

Beim diesjährigen Family Run nahmen 205 Läufer und Läuferinnen aller Altersklassen die anspruchsvollen Strecken rund um das Freigelände der Therme in Angriff. Pro gelaufenen Kilometer wurde ein Euro an das SOS-Kinderdorf in Pinkafeld gespendet.

Bereits die 111 Starter bei den Kinder- und Teens-Läufen zeigten hervorragende Leistungen und begeisterten das Publikum mit ihrem Einsatz und Kämpferherz. So absolvierten die Altersklassen U6 bis U16 je nach Alter eine bis drei Runden auf der 580 Meter langen Strecke.

Ein international sehr stark besetztes Läuferfeld beim Genusslauf über 5 Kilometer und dem Hauptlauf über 7,5 Kilometer mit Läufern aus Ungarn und Österreich sorgte für tolle Wettkampfstimmung. So setzte sich beim Genusslauf bei den Herren Gábor Fábrics (18.42 Minuten) vor Balázs Ormándi (18.50 Minuten) und Roman Buchebner (21.09 Minuten) durch. Beim Hauptlauf siegte Helmut Gass in sensationellen 27.14 Minuten vor Romed Rauth mit 27.50 Minuten und Tamás Stöckert mit 30.09 Minuten.

Bei den Frauen sicherte sich beim Genusslauf Andrea Kracker den 1. Platz mit 25.41 Minuten vor Ingrid Leser mit 26.44 Minuten und Ágnes Tompek mit 27.28 Minuten. Beim Hauptlauf der Frauen holte sich Natália Iker den Gesamtsieg in 30.40 Minuten vor Natalia Steiger-Rauth mit 30.54 Minuten und Tamara Herold mit 36.33 Minuten.