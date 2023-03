10. Frauenlauf findet in Lutzmannsburg statt

Werbung

Der burgenländische Frauenlauf macht am 25. Juni erstmals Station im Mittelburgenland. „Der Frauenlauf hat sich mittlerweile zu einem beliebten Fixpunkt im Lauf- und Veranstaltungskalender im Burgenland etabliert. Uns ist es wichtig, ihn jedes Jahr an einem neuen Ort auszutragen, weil das Burgenland so viel Sehenswertes zu bieten hat“, so Landeshauptmann-Stellvertreterin Astrid Eisenkopf, die im Land auch für das Frauenreferat zuständig ist.

Der diesjährige Lauf wird rund um die Sonnentherme stattfinden. „Für den Jubiläums-Frauenlauf haben wir uns etwas Besonderes einfallen lassen und sind eine tolle Kooperation mit der Sonnentherme eingegangen. Als Goodie ist beim Startgeld ein Tageseintritt in die Therme für alle Läuferinnen inkludiert“, berichtet Eisenkopf. Mit dem heurigen Event möchte man außerdem auch ein Zeichen setzen. Die gesamte Veranstaltung wird ökologisch und nachhaltig ausgerichtet werden. So wird man zum Beispiel auf PET-Flaschen verzichten und Papier- statt Plastikbecher bei den Labestationen verwenden.

Sonnenthermen-Geschäftsführer Werner Cerutti, der gemeinsam mit seinem Team schon seit Jahren einen eigenen Family-Run organisiert, freut sich über die Zusammenarbeit: „Wir sind begeistert, dass der burgenländische Jubiläums-Frauenlauf bei uns ausgetragen wird. Mit der Ausrichtung von großen Events sind wir bestens vertraut“. Ebenso erfreut zeigte sich auch Bürgermeister Roman Kainrath. „Auch mich freut es, dass Lutzmannsburg als Austragungsort ausgewählt wurde. Es wird bestimmt ein schönes Event“, so der Ortschef.

Der burgenländische Frauenlauf ist eine Initiative von Landeshauptmann-Stellvertreterin Astrid Eisenkopf und des Referates Frauen, Antidiskriminierung und Gleichbehandlung. Bis zu 1.000 Läuferinnen absolvieren die 7,5 oder 5 Kilometer lange Strecke. Auch Nordic Walkerinnen können teilnehmen.

Keine Nachrichten aus Oberpullendorf mehr verpassen? Mit dem BVZ-Newsletter bleibt ihr immer auf dem Laufenden und bekommt alle zwei Wochen die Top-Storys direkt in euer Postfach! Gratis anmelden

Danke für dein Interesse an BVZ.at. Bleib mit unserem Newsletter immer auf dem Laufenden.

Jetzt gratis abonnieren und Top-Storys und Aktionen alle 2 Wochen direkt ins Postfach erhalten.