Ex-Frau verleumdet: „Es war ein Racheakt“

Dass seine Ex-Frau und jener Mann, den er als neuen Freund der „Ex“ im Verdacht hatte, Drogen von Ungarn nach Wien einführen würden, behauptete der 54-Jährige bei der Polizei. Auch würde der Mann in einer Halle Cannabis erzeugen und sexuelle Handlungen an Unmündigen vornehmen. Ähnliche Vorwürfe übermittelte er auch per Brief an die Polizeiinspektion.

Wie sich herausstellte, war an den Unterstellungen nichts dran. Daraufhin wurde der 54-Jährige selbst angezeigt: Wegen falscher Beweisaussage und Verleumdung.

Vor einem Jahr schon mal vor Gericht gestanden

Als er am 18. August 2023 vor Richterin Birgit Falb Platz nahm, erkannte ihn diese gleich wieder. Am 26. August 2022 hatte sie den Invaliditätspensionisten zu drei Monaten Haft auf Bewährung verurteilt, weil er seine Ex-Gattin beharrlich verfolgt hatte.

Er habe ein „Sexvideo“ seiner Ex-Frau mit ihrem „neuen Klafel“ bekommen, das habe er an ihre Großmutter weitergeschickt, gab der Angeklagte vor rund einem Jahr zu. Auch berichtete er damals von seiner Alkoholsucht.

Angeklagter: „Ich war schwerster Alkoholiker“

„Ich war schwerster Alkoholiker, jetzt habe ich einen stationären Entzug hinter mir“, brachte der Angeklagte die Richterin in der Vorwoche auf den neuesten Stand. Er sei jetzt „clean“ und wolle seine „Freiheit wiedererlangen“.

Zur Verleumdung seiner Ex-Frau und des mutmaßlichen Freundes bekannte sich der Mann schuldig: „Es stimmt, dass alles frei erfunden war.“

„Ich war gekränkt, es war ein Racheakt“

„Wie fällt einem so etwas ein?“, wunderte sich die Richterin. „Ich war gekränkt, meine Frau ist abgehaut. Es war ein Racheakt“, sagte der Angeklagte.

Unter Bedachtnahme auf das Urteil von vor einem Jahr wurde der 54-Jährige zu einer Zusatzfreiheitsstrafe von neun Monaten auf Bewährung verurteilt, sodass sich eine Gesamtstrafe von einem Jahr bedingt ergab. Der Angeklagte nahm dieses Urteil an.