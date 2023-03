Viertes Buch von Weppersdorfer Autorin erschienen

Nach ihren beiden Kurzgeschichtensammlungen „Der kleine Teufel ‚Schicksal‘“ und „Im Herzen das Unaussprechliche“, sowie ihrer Weihnachtsgeschichte für Jung und Alt „Im Leben gibt’s auch Weihnachtswunder“ ist „Inmitten schwarzer Wolken“ das vierte, selbst veröffentlichte Buch von Autorin Jennifer Böhm. In ihrem neuesten Werk geht es um Depressionen, wobei die Grundlage für die Geschichte ein Bestandteil der Lebensgeschichte ihres Partners Michi ist.

„Als er mir seine Erlebnisse und Erfahrungen der Vergangenheit zu Beginn unserer Beziehung geschildert hat, berührte es mich zutiefst. Als die ‚Story.one Bookawards‘ zum Thema ‚Echtes Leben‘ ausgeschrieben wurden, stand schnell fest, dass genau diese bewegende Lebensgeschichte in Buchform am Wettbewerb, der sich in der Entscheidungsphase befindet, teilnehmen sollte. Mein Lebensgefährte Michi wurde schon in jungen Teenagerjahren mit dem Feind im eigenen Kopf konfrontiert und das Buch zeigt seinen Weg von der ersten Erfahrung mit den Depressionen, seine Zeit in ärztlicher Betreuung, bis hin zur Besserung und wie er es geschafft hat, sein Leben wieder wertschätzen zu können. Michi konnte sich durch ärztliche Hilfe, die richtigen Medikamente und das Wissen, nicht alleine zu sein, vom tiefsten Abgrund wieder zurück auf die schöne Seite des Lebens kämpfen – raus aus den schwarzen Wolken in seinem Kopf. Die Story berührt die Leser tief im Herzen“, so Jennifer Böhm, die damit vermitteln will, dass man mit seinen Sorgen und Problemen nicht allein ist und wie wichtig es ist, dass man sich jemandem anvertraut und sich Hilfe sucht.

Sie betont: „Das Thema Depression darf nicht länger totgeschwiegen werden, es muss von unserer Gesellschaft endlich akzeptiert und nicht belächelt werden. Michis Geschichte soll Menschen, die selbst mit psychischen Problemen kämpfen, dazu ermutigen, niemals aufzugeben und den Mut zu finden, darüber zu sprechen. Es werden wieder sonnige Zeiten im Leben kommen, denn man kann alles im Leben schaffen, wenn man nur fest genug an sich selbst glaubt.“

Schreiben: Leidenschaft und Ausgleich

Das Buch ist bei Thalia und Amazon erhältlich, ein paar Restexemplare gibt es auch direkt bei Jennifer Böhm. Seit Jahresanfang arbeitet sie an einem Liebesdrama-Roman und heuer im Herbst/Winter erscheinen gleich drei Romane von ihr. „Beim Schreiben fühle ich mich, als wäre ich genau dort, wo ich hingehöre. Ich liebe es, neue Handlungen zu kreieren und den Protagonisten darin Leben einzuhauchen. Meine Storys sind wie kleine Buchbabys, die ich mit meinen eigenen Worten großgezogen habe. Den Spaß am Schreiben konnte ich bereits in der Schule für mich entdecken, mir Geschichten im Deutschunterricht einfallen zu lassen, weckte bei mir jedes Mal Begeisterung. Meine Liebe zum geschriebenen Wort hat mich seither nie verlassen, sondern ist nur umso mehr gewachsen“, so Böhm.

