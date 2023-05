Zwei Mittelburgenländer haben „Feuerwehr-Matura“ bestanden

Als „Feuerwehr-Matura“ wird der Bewerb um das Feuerwehrleistungsabzeichen (FLA) in Gold, die anspruchsvollste Prüfung im freiwilligen Feuerwehrwesen, bezeichnet. Dabei wird an acht Stationen Fachwissen in Organisation, Technik und Taktik abgefragt. Insgesamt bestanden 36 Feuerwehrmitglieder diese äußerst selektive Prüfung, darunter mit den Kommandantstellvertretern Katharina Baumgartner (FF Steinberg) auf Platz 14 im Bewerb und Daniel Puhr (FF Kobersdorf) auf Platz 20 auch zwei Florianis aus dem Mittelburgenland. Als Sieger ging in diesem Jahr Michael Laczko von der Feuerwehr Doiber, vor Mario Klein aus Günseck und Martin Toth aus Rechnitz hervor.

„Die burgenländischen Feuerwehren haben nun 36 neue hochqualifizierte Führungspersönlichkeiten, die das burgenländische Feuerwehrwesen wesentlich mitgestalten können“, gratulierte Bewerbsleiter Harald Nakovich zur bestandenen Prüfung. Dies taten dann auch Landesrat Heinrich Dorner und Landeskommandant Franz Kropf. Aktuell sind 1.494 burgenländische Feuerwehrmitglieder berechtigt, das Feuerwehrleistungsabzeichen der höchsten Stufe – das FLA in Gold zu tragen.

Keine Nachrichten aus Oberpullendorf mehr verpassen? Mit dem BVZ-Newsletter bleibt ihr immer auf dem Laufenden und bekommt alle zwei Wochen die Top-Storys direkt in euer Postfach! Gratis anmelden

Danke für dein Interesse an BVZ.at. Bleib mit unserem Newsletter immer auf dem Laufenden.

Jetzt gratis abonnieren und Top-Storys und Aktionen alle 2 Wochen direkt ins Postfach erhalten.